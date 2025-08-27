لجنة التوطين بنجران تواصل جولاتها الرقابية على محلات بيع المكائن والآلات الزراعية

وشملت الجولات زيارة ١٣ منشأة، جرى خلالها حصر الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في تلك المحلات ٤١ موظفاً سعودياً، بينهم موظفتان، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها ٤٩ وافداً من جنسيات مختلفة.