لجنة التوطين بنجران تواصل جولاتها الرقابية على محلات بيع المكائن والآلات الزراعية

تواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران تنفيذ جولاتها الميدانية الرقابية على نشاط محلات بيع المكائن والآلات الزراعية في المنطقة، وذلك خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة تطبيق قرارات التوطين في هذا القطاع.
وشملت الجولات زيارة ١٣ منشأة، جرى خلالها حصر الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في تلك المحلات ٤١ موظفاً سعودياً، بينهم موظفتان، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها ٤٩ وافداً من جنسيات مختلفة.
كما أسفرت الجولات عن رصد ٤ فرص عمل يجري تجهيزها لشغلها بالمواطنين السعوديين.