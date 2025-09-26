أمير عسير يدشّن مبادرة "عسير تقتدي" للتبرع بالدم دعمًا للقيم الإنسانية

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، اليوم، مبادرة "عسير تقتدي" للتبرع بالدم، بإشراف مباشر من إمارة المنطقة، وذلك اقتداءً بنهج سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية وتعزيز ثقافة البذل والعطاء.
وأكد سموه أن هذه المبادرة تجسّد ما يتصف به أبناء الوطن من تكافل وتراحم، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يُعد واجبًا وطنيًا يُسهم في إنقاذ الأرواح ودعم القطاع الصحي، ويعكس التلاحم المجتمعي والوعي بأهمية العطاء.
وتهدف المبادرة إلى رفع نسبة التبرع الطوعي بالدم إلى 100%، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، إضافة إلى ترسيخ التبرع كقيمة إنسانية تُسهم في بناء مجتمع صحي وحيوي.
وتعتمد المبادرة على رباعية من القيم تمثّل مرتكزاتها الأساسية، وهي: الصدق في تعزيز الثقة والمسؤولية، والتسامح في ترسيخ معاني التكافل، والانضباط في التنظيم والاستدامة، والانتماء في ترجمة الولاء للوطن من خلال العمل الإنساني.
وتسعى المبادرة إلى تحفيز المجتمع على التبرع بالدم، والتأكيد على أن منطقة عسير تقتدي بقيادتها الرشيدة في نشر قيم العطاء والتكافل، وترسيخ مفهوم التبرع كأحد أشكال المسؤولية الوطنية تجاه صحة الإنسان وسلامة المجتمع.