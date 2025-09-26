أمير عسير يدشّن مبادرة "عسير تقتدي" للتبرع بالدم دعمًا للقيم الإنسانية

وأكد سموه أن هذه المبادرة تجسّد ما يتصف به أبناء الوطن من تكافل وتراحم، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يُعد واجبًا وطنيًا يُسهم في إنقاذ الأرواح ودعم القطاع الصحي، ويعكس التلاحم المجتمعي والوعي بأهمية العطاء.