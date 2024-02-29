وزير التعليم يسلط الضوء على الدور القيادي للمملكة في تنمية القدرات البشرية

وبيّن أن القطاع العام والخاص وتطوير رأس المال البشري، كان أحد أهم الأولويات لمشاهدة المهارات المناسبة فعليًّا لتحقيق النمو، وأن هناك تحسنًا في البرامج الوطنية في المملكة إلى حد كبير جدًّا بمعدل ١٩ نقطة في المؤشرات، والتقدم 5 مرات عالميًّا، وأن هذا لا يحقق الطموحات التي نسعى إليها.