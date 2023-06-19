"إنفاذ" يقيم 16 مزادًا علنيًّا لتصفية وبيع أكثر من 200 عقار بمناطق المملكة

وتبدأ بـ37 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات: (أصالة القويعية، وخزامى رماح، وتوليب الإلكتروني، وبرايت الحضوري)، ثم 53 عقارًا بمنطقة الحدود الشمالية في مزاد: (درة عرعر الإلكتروني، وكنوز القريات الحضوري)، و6 عقارات بمنطقة الجوف في مزاد الوسم الإلكتروني، ثم 54 عقارًا بمنطقة القصيم في مزاد: (مودة وسعف الإلكتروني، ومزاد إخاء الهجين)، و36 عقارًا في منطقة الشرقية في مزاد: (عقارات الأحساء، واستثمارات الدمام، ومساكن الخبر الإلكتروني)، و17 عقارًا في منطقتي عسير ونجران في مزاد واحة الجنوب 2 الإلكتروني، ثم 13 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد مشارف طيبة الحضوري، وأخيرًا 20 عقارًا بمنطقة حائل في مزاد أريج حائل الحضوري.