من الظهران إلى العالم.. "إثراء" يتصدر المشهد الثقافي بفوزه بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري
أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) – مبادرة أرامكو السعودية – عن فوزه بجائزة التواصل الحضاري المقدمة من مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري في دورتها الخامسة لعام 2025م، ضمن فرع القطاع الخاص، وذلك عن مبادرتي ترجمة المعلقات لجيل الألفية وبرنامج إثراء القراءة (مسابقة أقرأ). وتم تكريم الفائزين خلال حفل أقيم مساء أمس الثلاثاء في مقر مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.
من جهته، أكد مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) المكلّف، مُصعب السعران، أن الفوز بالجائزة يمثل احتفاءً وتكريمًا لجهود المركز، ويعد دافعًا معنويًا لمواصلة مسيرته الرائدة في النهوض بالمشهد الثقافي بالمملكة، وانعكاسًا لقوة تأثيره الحضاري والبصمة التي يتركها "إثراء" على الساحة الثقافية.
وقد حصد "إثراء" الجائزة في فرع القطاع الخاص عن مبادرتين بارزتين من مكتبة المركز؛ الأولى "ترجمة المعلقات لجيل الألفية"، والثانية "برنامج إثراء القراءة (مسابقة أقرأ)"، وذلك بالتعاون مع شركة التواصل العالمي للعلاقات العامة والاتصال.
ويُذكر أن مركز "إثراء" أطلق عام 2021 مبادرة لإحياء المعلقات العشر لجيل الألفية، من خلال إصدار كتاب يشرح المعلقات وتاريخها الأدبي، مع تسليط الضوء على حياة الشعراء ومنزلتهم الفنية، وترجمته إلى ست لغات عالمية، بينها الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية والكورية والصينية. أما "مسابقة أقرأ"، فهي مسابقة سنوية انطلقت عام 2013 من المملكة بهدف نشر ثقافة القراءة وتعزيز المعرفة في المجتمع، إيمانًا بأهمية القراءة باعتبارها إحدى أهم وسائل الإثراء المعرفي للأجيال القادمة.
وأضاف السعران أن المبادرتين اللتين أسهمتا في فوز المركز بالجائزة تأتيان امتدادًا لمئات البرامج والفعاليات التي تثري الحقل المعرفي وتستهدف مختلف الفئات العمرية، ولا سيما الشباب والأطفال، انطلاقًا من قناعة المركز بضرورة تعريف المجتمع السعودي بالثقافات الأخرى والتواصل مع العالم من جهة، وعقد الشراكات مع مؤسسات دولية واستضافة الفعاليات على أرض المركز من جهة أخرى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأُطلقت الجائزة الوطنية السنوية "جائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري" لأول مرة عام 2021، بهدف تشجيع الإنجازات الوطنية والعالمية للجهات والأفراد الذين أسهموا في تعزيز قيم الوسطية والتعايش والتسامح والتواصل بين الثقافات، إلى جانب إبراز أهمية التواصل كقيمة حضارية وركيزة للتنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي المشاركات في الدورة الخامسة للجائزة 806 مشاركات ضمن فروعها الخمسة: المؤسسات الحكومية، مؤسسات المجتمع المدني، المنظمات والمؤسسات الدولية غير الربحية، القطاع الخاص، والأفراد.