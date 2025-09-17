من الظهران إلى العالم.. "إثراء" يتصدر المشهد الثقافي بفوزه بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري

وأضاف السعران أن المبادرتين اللتين أسهمتا في فوز المركز بالجائزة تأتيان امتدادًا لمئات البرامج والفعاليات التي تثري الحقل المعرفي وتستهدف مختلف الفئات العمرية، ولا سيما الشباب والأطفال، انطلاقًا من قناعة المركز بضرورة تعريف المجتمع السعودي بالثقافات الأخرى والتواصل مع العالم من جهة، وعقد الشراكات مع مؤسسات دولية واستضافة الفعاليات على أرض المركز من جهة أخرى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.