تحمل ماجستير من أمريكا.. مواطنة كفيفة تطالب بـ"فرملة تحديات التوظيف"

وأوضحت: "هناك حافز من الحكومة في دعم الشركات التي توظف مكفوفين ومكفوفات والراتب لا يتجاوز 5 آلاف ريال وعلى الأغلب 4 آلاف"، وتساءلت: هل هذا الراتب يكفي لمستلزمات ومتطلبات الكفيف والكفيفة؟"، مشيرةً إلى أن الكفيف يحتاج أن يتزوج، ويحتاج لسائق ويحتاج لمنزل، وهذا المنزل لا بد أن يحتوي على غرفة سائق، والإنفاق على أهله ونفسه، والحال لا يختلف كثيرًا عند الكفيفة؛ فهي تحتاج لمرافقة، ولا بد من توفير غرفة خاصة للخادمة، ولا بد أن تجيد الخادمة قيادة السيارة وغيرها من الاحتياجات.