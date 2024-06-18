قيادة الكويت تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج

وثمن أمير دولة الكويت الخطوات الوثابة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام، واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في المشاعر التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك التي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، مقدرًا الدور الكبير للأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وللأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز - وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا-، لما يعكفان عليه من عمل دؤوب ومتواصل ولما يوليانه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه.