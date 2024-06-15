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"العبد العالي": أكثر من 112 ألف حاج وحاجة قدمت لهم الرعاية الصحية حتى وقفة عرفات

قال إنه تم إجراء 20 جراحة قلب مفتوح و230 قسطرة قلبية و819 حالة غسيل الكلى
متحدث ‏وزارة الصحة الدكتور محمدالعبد العالي
متحدث ‏وزارة الصحة الدكتور محمدالعبد العالي

أعلن متحدث ‏وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الخطط الصحية تمت بنجاح والمتعلقة بيوم عرفة وتم تقديم الرعاية الصحية من مختلف مقدمي الرعاية الصحية لأكثر من 112 ألف حاج سواء كان ذلك بإعداد أو أقسام الطوارئ أو تنويم أو العناية المركزة كذلك تم إجراء 20 عملية قلب مفتوح وتم إجراء أكثر من 230 عملية قسطرة قلبية إضافة إلى ذلك تم إجراء 819 غسيل الكلى.

‏وأوضح "متحدث الصحة" أنه تم تقديم الرعاية الافتراضي عن طريق العيادات الإفريقية لأكثر من 5114 من ضيوف تخصصات دقيقة أو متعددة لغات.

‏وتابع : تم تسجيل 569 حالة إجهاد حراري وتم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية مع ضرورة تقيد الحجاج بالعوامل الوقائية ومن أهمها حمل المظلة للوقاية من الشمس والإكثار من شرب وتناول السوائل والارتياح أثناء أداء المناسك.

‏واختتم حديثه قائلاً الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي أمراض مهددة للصحة العامة.

محمد العبدالعالي
الرعاية الصحية
يوم عرفة
وزارة الصحة
موسم حج 1445هـ

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