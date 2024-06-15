"العبد العالي": أكثر من 112 ألف حاج وحاجة قدمت لهم الرعاية الصحية حتى وقفة عرفات

أعلن متحدث ‏وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الخطط الصحية تمت بنجاح والمتعلقة بيوم عرفة وتم تقديم الرعاية الصحية من مختلف مقدمي الرعاية الصحية لأكثر من 112 ألف حاج سواء كان ذلك بإعداد أو أقسام الطوارئ أو تنويم أو العناية المركزة كذلك تم إجراء 20 عملية قلب مفتوح وتم إجراء أكثر من 230 عملية قسطرة قلبية إضافة إلى ذلك تم إجراء 819 غسيل الكلى.