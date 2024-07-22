الطائف.. جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء للتأكد من تطبيق كود البناء

وأوضحت أمانة الطائف أن كود البناء يشكل مرجعية فنية هندسية قانونية لتنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بعملية البناء والتشييد، فهو يحدد مسؤولية ودور كل من المصمم والمشرف والمقاول المنفذ والمالك، مشيرة إلى أن تطبيق الكود يسهم في تحسين كفاءة المبنى وسلامته واستدامته وتخفيض تكاليف تشغيله وصيانته وترشيد استخدام المياه والطاقة من خلال مواصفات قياسية تحقق توجهات رؤية 2030.