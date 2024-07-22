الطائف.. جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء للتأكد من تطبيق كود البناء

نفذت أمانة الطائف، ممثلة في إدارة كود البناء والمكاتب الهندسية جولات رقابية ميدانية على المباني تحت الإنشاء، والتي صدرت لها رخص بناء وفق المتطلبات، وذلك للتأكد من جودة البناء ومطابقة تلك المباني لاشتراطات كود البناء السعودي.
وتأتي هذه الجولات الرقابية لمتابعة مدى تطبيق كود البناء والالتزام بتنفيذه ومعاقبة المنشآت والجهات المخالفة لاشتراطات الكود، لما له من إيجابيات بشأن التشييد والبناء والسلامة والصحة العامة.
وأوضحت أمانة الطائف أن كود البناء يشكل مرجعية فنية هندسية قانونية لتنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بعملية البناء والتشييد، فهو يحدد مسؤولية ودور كل من المصمم والمشرف والمقاول المنفذ والمالك، مشيرة إلى أن تطبيق الكود يسهم في تحسين كفاءة المبنى وسلامته واستدامته وتخفيض تكاليف تشغيله وصيانته وترشيد استخدام المياه والطاقة من خلال مواصفات قياسية تحقق توجهات رؤية 2030.
وأكدت الأمانة أن الجولات الرقابية الميدانية ستتواصل على المباني تحت الإنشاء بما يضمن مدى التزام المواطنين والمقاولين بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان، وذلك للحفاظ على سلامة الأبنية والمنشآت، ويمنع التجاوزات للمواصفات الإنشائية.