بالفيديو.. القرني لـ"يا هلا بالعرفج": أهديت كتابي "وأخيرًا اكتشفت السعادة" لولي العهد.. وهذه قصته التي خرجت من رحم كتاب "لا تحزن"

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، من ضمنها فقرة "مزايين الكتب"، التي استعرض من خلالها كتاب "وأخيرًا اكتشفت السعادة" للدكتور "عائض القرني". كما عرض فيديو للقرني يتحدث فيه عن الكتاب، وقال: أهديتُ كتابي "وأخيرًا اكتشفت السعادة" لسمو ولي العهد. وهذه قصته التي خرجت من رحم كتاب "لا تحزن".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي فقرة المشي عرض البرنامج مقطع فيديو للعرفج مع الملحن القدير الفنان "نواف عبدالله"، تحدث فيه عن علاقته الجيدة بالمشي، وأنه يمشي يوميًّا وتركيزه يكون ذهنيًّا. كما ذكر أنه لحن الكثير من الأغاني وهو يمشي.
أما فقرة البرواز فقد عرض فيها مقطعًا مرئيًّا للأستاذة "منى الهويدي"، صاحبة مقهى "قروث" بتبوك، تروي فيه قصة حصولها على المركز الأول في مبادرة "الشريك الأدبي".
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الشاعر "نواف الشلهوب" قصة أغنية "زاهية" التي غناها الفنان "عباس إبراهيم".