بالفيديو.. القرني لـ"يا هلا بالعرفج": أهديت كتابي "وأخيرًا اكتشفت السعادة" لولي العهد.. وهذه قصته التي خرجت من رحم كتاب "لا تحزن"

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، من ضمنها فقرة "مزايين الكتب"، التي استعرض من خلالها كتاب "وأخيرًا اكتشفت السعادة" للدكتور "عائض القرني". كما عرض فيديو للقرني يتحدث فيه عن الكتاب، وقال: أهديتُ كتابي "وأخيرًا اكتشفت السعادة" لسمو ولي العهد. وهذه قصته التي خرجت من رحم كتاب "لا تحزن".