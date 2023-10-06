كاتب سعودي فوجئ بصورة خاطئة عن المملكة لدى أجانب.. فسخّر جهوده لتصحيحها

وقال مؤسس دار ناشر الصحراء محمد بابللي، لـ"سبق": "سافرت كثيرًا في حياتي، لكنني اكتشفت أن الصورة عن المملكة ليست دقيقة، كما أن معالمها وواقعها مجهول لبعض الأجانب، حتى إن مُواطنًا بإحدى الدول الأجنبية أعرب عن دهشة كبيرة متسائلًا: وهل يوجد في السعودية طرق تنقل حديثة؟ عندما كنت أتحدث مع أفراد من مواطنيه عن مظاهر النهضة العمرانية القائمة في المملكة".