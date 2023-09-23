سفارة المملكة في كوريا تحتفي باليوم الوطني الـ93.. بحضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة

وأكّد سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا، سامي السدحان، في كلمته خلال الحفل؛ أن مناسبة اليوم الوطني لها أهميتها العظيمة؛ حيث ترسم صورة مشرقة للتلاحم الفريد بين القيادة والشعب، وتعود بنا إلى حقبة تاريخية مؤثرة في تاريخ الإنسانية مع الملك عبدالعزيز المؤسس؛ ذلك البطل الذي أعاد بناء الدولة من جديد، وأسّس كيانًا فريدًا تجمعه اللحمة الوطنية تحت ظلّ قيادة رشيدة توالت سنيُّ حكمِها من خلال أبناء المؤسس، حاملين شعلة البناء والتنمية والاستقرار.