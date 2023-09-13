احتوت آثار الأمطار الأخيرة.. "أمانة الطائف" تدعم الفِرَق الميدانية بالمعدات والآليات في نطاق 11 بلدية

عززت أمانة الطائف من تواجد فِرَق الأمطار والسيول في الميدان، مدعمين بالمعدات والآليات لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة في مواقع متفرقة من المحافظة، عقب احتوائها آثار الأمطار التي شهدتها خلال الأيام الماضية، وجرى توزيع فِرَق العمل بنطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية.
وشملت خطة الاحتواء الميدانية المنفّذة، سحب تجمعات المياه من مواقع متفرقة من المدينة غير مخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكونت عقب هطول الأمطار حفاظًا على الأرواح من أخطار الغرق، وجرى ردم العديد منها؛ بينما تقوم فِرَق ميدانية بصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف لضمان أدائها بإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار في أسرع وقت، ومتابعة كفاءة أداء قنوات شبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين وصولًا لخارج المدينة.
وتقوم الأمانة بالتنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث ومتابعة التنبيهات اللحظية، ووضع المضخات والمعدات والأفراد في حالة الجاهزية التامة لأي طارئ، ووضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة، وتنفيذ الخطة الميدانية الاستباقية؛ لضمان التعامل الأمثل مع آثار الأمطار المتوقعة، وتوجيه جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية والمرتبطة بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية، والاستجابة السريعة والتنسيق الفعال حيال الحالات المطرية المتوقعة.
وبثت الأمانة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية تتضمن توجيهات وقائية، وتحذيرات عامة للمواطنين والمقيمين للمحافظة على السلامة والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وأماكن تجمعات المياه وبطون الأودية، والحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة وقت هطول الأمطار؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتوخي الحيطة والحذر.
ودعت المقاولين والاستشاريين في المشروعات إلى اتخاذ كل التدابير والاحتياطات الضرورية، والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية أثناء الحالة المطرية المتوقعة، والتواصل مع مركز البلاغات البلدية الموحد 940 عند وجود أي طارئ.