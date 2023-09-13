احتوت آثار الأمطار الأخيرة.. "أمانة الطائف" تدعم الفِرَق الميدانية بالمعدات والآليات في نطاق 11 بلدية

وشملت خطة الاحتواء الميدانية المنفّذة، سحب تجمعات المياه من مواقع متفرقة من المدينة غير مخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكونت عقب هطول الأمطار حفاظًا على الأرواح من أخطار الغرق، وجرى ردم العديد منها؛ بينما تقوم فِرَق ميدانية بصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف لضمان أدائها بإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار في أسرع وقت، ومتابعة كفاءة أداء قنوات شبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين وصولًا لخارج المدينة.