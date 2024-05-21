على هامش منتدى المياه.. "الفضلي" يعقد اجتماعات ثنائية مع وزيري الري الجزائري والكيني

وناقش وزير البيئة استضافة المملكة للمنتدى العالمي للمياه في دورته الحادية عشرة بالرياض في 2027م تحت شعار "العمل لغد أفضل"؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز دورها في مواجهة التحديات المائية العالمية، وكذلك استعدادات المملكة لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024م، الذي يكتسب أهمية كبرى؛ نظرًا إلى الحاجة الماسّة إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر، والتي تؤثر بشكل كبير في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.