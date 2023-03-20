المملكة ضمن قائمة الدول الأوائل في الحد من استهلاك الملح

كما فرضت عدداً من الإجراءات على مصنعي ومستوردي الأغذية أهمها وضع حد إلزامي لمحتوى الملح في جميع أنواع الخبز "غرام واحد لكل 100 غرام من الخبز"، حد إلزامي لكمية الملح في أغذية الرضع والأطفال، وكذلك في شراب اللبن بحيث لا يتجاوز "غراماً واحداً لكل 100 ملليتر".