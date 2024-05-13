تُوفي في طريقه لرحلة عمل.. وزير الصحة ناعياً "صالح الغامدي": خدم وطنه وأخلص

نعى وزير الصحة فهد الجلاجل؛ مدير إدارة تطوير المعايير في المجلس المركزي السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية "سباهي" الدكتور صالح محمد الغامدي؛ إثر وفاته بنوبة قلبية وهو في طريقه للمشاركة في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة.
وكتب الوزير، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "الدكتور صالح محمد الغامدي -رحمه الله- تُوفي وهو في رحلة عمل ضمن مسيرة مليئة بالعطاء؛ خدم فيها وطنه وأخلص لمهنته وأسهم في تعزيز الصحة وصناعة الأثر في حياة كثيرين".
وأضاف: "غفر الله له ورحمه.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه. إنا لله وإنا إليه راجعون".
يُشار إلى أن قائد الرحلة التي كانت تقل الدكتور صالح الغامدي؛ قد هبط اضطرارياً في بريدة لمحاولة إنقاذ الفقيد، وقد تُوفي هناك -رحمه الله-.