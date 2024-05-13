تُوفي في طريقه لرحلة عمل.. وزير الصحة ناعياً "صالح الغامدي": خدم وطنه وأخلص

وكتب الوزير، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "الدكتور صالح محمد الغامدي -رحمه الله- تُوفي وهو في رحلة عمل ضمن مسيرة مليئة بالعطاء؛ خدم فيها وطنه وأخلص لمهنته وأسهم في تعزيز الصحة وصناعة الأثر في حياة كثيرين".