"الجاسر" يدشن نظام الاتصالات الإدارية "ناقل" لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية

وأضاف أن منصة "ناقل" تعد نظامًا بديلاً لنظام الاتصالات الإدارية التقليدي، حيث بدأ العمل عليه منذ عام 1438هـ، ويُعنى بإرسال واستقبال المعاملات إلكترونياً عبر عدة قنوات، وتحتوي على سمات أمنية لتحقق رفع مستوى أمن البيانات والوثائق ويحد من الاستغلال الغير مشروع.