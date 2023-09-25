"الطيران المدني" تمنح رخصة "مقدم خدمات أرصاد الملاحة الجوية" للمركز الوطني للأرصاد

وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على الخطة الوطنية للملاحة الجوية والتي ستحدد خريطة الطريق لتحقيق التقدم المتكامل والشامل لقطاع الطيران السعودي عن طريق استشراف التحديات المقبلة، مثل الطائرات من دون طيار والنقل الجوي المتقدم (الحضري) والطاقة الاستيعابية للمجال الجوي والملاحة القائمة على الأداء والعمل على معالجتها من خلال حزم تحسينات للبنى التحتية والأطر التنظيمية للكفاءات البشرية، التي تضمن النمو المستدام لأنشطة الطيران المدني في المملكة.