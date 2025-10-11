أكثر من 13 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال أسبوع واحد

وأكدت الرئاسة أن الأرقام تم احتسابها وفق مقياس “إجمالي مرات الدخول”، مشيرةً إلى أن هذه الإحصاءات تعكس حجم الجهود والخدمات التي تُقدَّم لضيوف الرحمن في المسجدين الشريفين، بما يسهم في تسهيل أداء عباداتهم في أجواء روحانية ميسّرة.