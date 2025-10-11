أكثر من 13 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال أسبوع واحد

في خطوة تعكس الإقبال الكبير على الحرمين الشريفين، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي عدد الزوار خلال الفترة من 11 إلى 17 ربيع الآخر 1447هـ بلغ 13,029,471 زائرًا.
وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الرئاسة أن عدد المصلين في المسجد النبوي وصل إلى 5,088,179 مصلٍّ، فيما استقبل المسجد الحرام نحو 4,197,055 مصلٍّ خلال الفترة نفسها.
كما شهدت الروضة الشريفة زيارة 355,532 مصلٍّ، في حين أدى 478,403 زائرين السلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما.
وبيّنت الإحصائية أن عدد المعتمرين بلغ 2,887,516 معتمرًا، فيما أدى 22,786 مصلٍّ عبادتهم في الحِجر (الحطيم).
وأكدت الرئاسة أن الأرقام تم احتسابها وفق مقياس “إجمالي مرات الدخول”، مشيرةً إلى أن هذه الإحصاءات تعكس حجم الجهود والخدمات التي تُقدَّم لضيوف الرحمن في المسجدين الشريفين، بما يسهم في تسهيل أداء عباداتهم في أجواء روحانية ميسّرة.