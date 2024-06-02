"تعليم نجران" يستقبل طلبات تحديد المستوى لطلبة مرحلتي المتوسطة والثانوية

وأوضحت الإدارة أن الحالات المسموح لها بأداء اختبار تحديد المستوى تشمل الطلاب والطالبات المواطنين والمقيمين الذين لم يسبق لهم التعليم نهائيًّا ويمتلكون المهارات والمعارف الأساسية، أو المنقطعين عن الدراسة لمدة 3 سنوات فأكثر، أو مَن انتظم في الدراسة بعد انقطاع مدته ثلاث سنوات فأكثر وتجاوز عمره السن النظامي، أو الذي فقَد وثائقه لظروف خارجة عن إرادته.