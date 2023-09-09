فيديو.. ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد قمة العشرين و"مودي" في استقباله

يُذكر أنه وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واستجابة للدعوة الموجَّهة من رئيس وزراء جمهورية الهند، كان قد غادر -بحفظ الله ورعايته- ولي العهد اليوم السبت؛ لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي - الهندي.