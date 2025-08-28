هيئة الربط الكهربائي الخليجي تُشارك في اجتماع لجنة خبراء الكهرباء بجامعة الدول العربية

وأشار الإبراهيم، إلى أن الهيئة تعمل على مشاريع كبرى جديدة أبرزها: مشروع محطة الوفرة في دولة الكويت، والذي يُمثِّل أول مشروع توسعة للربط الكهربائي الخليجي ويربط مع دولة الكويت، إضافة إلى الربط مع جنوب جمهورية العراق، ويُسهم في فتح آفاقٍ للتكامل الاقتصادي والأمني والإستراتيجي بين الخليج والعراق، وصولًا إلى الربط مع منظومات الطاقة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، منوِّهًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في تعزيز تجارة الطاقة الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص اقتصادية وتنموية واعدة.