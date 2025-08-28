هيئة الربط الكهربائي الخليجي تُشارك في اجتماع لجنة خبراء الكهرباء بجامعة الدول العربية

شاركت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، في أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة خبراء الكهرباء بالجامعة العربية، الذي عُقد لمدة يومين بمشاركة عددٍ من المختصين، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز أهمية مشاريع الربط الكهربائي العربي والخليجي، وبحث سُبل تكامل الأنظمة الكهربائية لمواجهة التحديات المستقبلية، وضمان أمن الإمدادات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، أن مشاركة الهيئة في اجتماعات الجامعة العربية، يعكس أهمية دورها الريادي في تعزيز التكامل العربي والإقليمي، مبيِّنًا أن الهيئة نجحت في بناء منظومة ربط كهربائي خليجي متينة، التي أثبتت كفاءتها عبر السنوات الماضية.
وأكد أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تُمثِّل منصة إستراتيجية لدعم مشاريع الربط العربي – الخليجي، وشريك رئيس لجامعة الدول العربية في بناء مستقبل طاقة آمن ومستدام ومترابط بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة، في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون.
وأشار الإبراهيم، إلى أن الهيئة تعمل على مشاريع كبرى جديدة أبرزها: مشروع محطة الوفرة في دولة الكويت، والذي يُمثِّل أول مشروع توسعة للربط الكهربائي الخليجي ويربط مع دولة الكويت، إضافة إلى الربط مع جنوب جمهورية العراق، ويُسهم في فتح آفاقٍ للتكامل الاقتصادي والأمني والإستراتيجي بين الخليج والعراق، وصولًا إلى الربط مع منظومات الطاقة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، منوِّهًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في تعزيز تجارة الطاقة الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص اقتصادية وتنموية واعدة.