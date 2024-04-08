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تدفّق المصلون وامتلأت الأروقة.. مشاهد تُوَثق "ليلة 29 رمضان" من الحرم النبوي
ليلة وترية يُرجى فيها أن تكون "ليلة القدر" وسط منظومة من الخدمات يحفها الأمان
شهد المسجد النبوي، كثافة وتدفقًا من المصلين والزوار في ليلة 29 من رمضان الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي، وتحري ليلة القدر، وسط أجواء تحفها السكينة والخشوع.
وامتلأت أروقة مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- وساحاته وسطحه، وامتدت صفوف المصلين إلى جميع الساحات والمناطق المجاورة للمسجد النبوي والطرق المؤدية.
ووثّقت عدسة "واس" في هذه الليلة المباركة -وهي من الليالي الوترية التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر- جانبًا مما يعيشه قاصدو المسجد النبوي من أمن وأمان وسط منظومة الخدمات التي هيأتها جميع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد النبوي وخارجه.