تدفّق المصلون وامتلأت الأروقة.. مشاهد تُوَثق "ليلة 29 رمضان" من الحرم النبوي

شهد المسجد النبوي، كثافة وتدفقًا من المصلين والزوار في ليلة 29 من رمضان الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي، وتحري ليلة القدر، وسط أجواء تحفها السكينة والخشوع.