294 شاحنة إغاثية لـ"إغاثي الملك سلمان" تعبر منفذ الوديعة لليمن ويواصل خدماته الطبية بحرض

عبرت 294 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الربع الثاني من عام 2024م، تحمل على متنها 5.215 طناً و481 كيلوغراماً من السلال الغذائية والتمور والمواد الإيوائية والمساعدات الطبية، متجهة إلى محافظات حضرموت، الجوف، المهرة، شبوة، أبين، عدن، صعدة، حجة، مأرب، الحديدة، تعز، لحج، الضالع.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 278 سلة غذائية في مديريتي الحوطة وحبيل جبير بمحافظة لحج، استفاد منها 1.946 فرداً بواقع 278 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفاً في اليمن.
فيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 352 مستفيداً خلال الفترة من 10 وحتى 16 يوليو 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 75 مستفيداً، وعيادة الطوارئ 214 حالة، وعيادة الباطنية 59 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية حالتان، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان .
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 193 مريضاً، وصُرفت الأدوية لـ 350 فرداً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 7 أشخاص، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.200 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محلية شندي بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.900 فرد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.