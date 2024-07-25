294 شاحنة إغاثية لـ"إغاثي الملك سلمان" تعبر منفذ الوديعة لليمن ويواصل خدماته الطبية بحرض

عبرت 294 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الربع الثاني من عام 2024م، تحمل على متنها 5.215 طناً و481 كيلوغراماً من السلال الغذائية والتمور والمواد الإيوائية والمساعدات الطبية، متجهة إلى محافظات حضرموت، الجوف، المهرة، شبوة، أبين، عدن، صعدة، حجة، مأرب، الحديدة، تعز، لحج، الضالع.