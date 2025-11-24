كأس نادي الصقور 2025.. يُمهِّد الطريق لمشاركة الصقارين في مهرجان الملك عبدالعزيز

وتحتضن الفعاليات المصاحبة في مركز الظهران إكسبو مجموعة من التجارب الثقافية والتدريبية التي تُثري الجمهور، من أبرزها متحف شلايل الرقمي الذي يقدم محتوى تفاعليًا حول الصقور ومهارات تدريبها، وفعالية الدعو التفاعلية التي تستعرض أساليب التدريب وأدوات الصقارة، وجلسات الموروث والحرف اليدوية التي تقدم عروضًا حية لحرف الصقارة وتاريخ الممارسات المرتبطة بها، ومنطقة صقار المستقبل التي تُعنى بتعريف الأطفال بأساسيات الصقارة ومهارات التعامل مع الصقر، حيث تشكل هذه المنصات مساحة معرفية تُسهم في رفع الوعي بالموروث، خصوصًا لدى النشء والجيل الجديد.