"المطرية الـ10" تلفّ 8 مناطق.. "الحصيني": تتفاوت وطريف الأقل حرارة فجرًا!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة سجلت أجواء باردة فجرًا؛ عدا جازان وسواحل البحر الأحمر ووسطه وجنوبه كانت من لطيفة إلى معتدلة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منص "إكس"، أن أقل حرارة مسجلة فجر اليوم الخميس عند الساعة السادسة، كانت (7) درجات في طريف، والأعلى (28) درجة مئوية في جازان، والرياض (14) درجة، والمدينة (20)، وجدة (22)، والدمام (19) درجة.
وأضاف: "حالة السماء فجر اليوم من غائمة إلى غائمة جزئيًّا مع بعض السحب الممطرة جنوب غرب منطقة الرياض، وغائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة".
وأردف: "الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ مستمرة اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق الرياض والقصيم وحائل، وتمتد إلى مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير خاصة شرق هذه المناطق وغرب الشرقية تمتد إلى أجزاء من اليمن وعمان".
وتابع: "الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد، وقد تكون غزيرة بين عفيف وثرب، والله أعلم".