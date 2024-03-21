"المطرية الـ10" تلفّ 8 مناطق.. "الحصيني": تتفاوت وطريف الأقل حرارة فجرًا!

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منص "إكس"، أن أقل حرارة مسجلة فجر اليوم الخميس عند الساعة السادسة، كانت (7) درجات في طريف، والأعلى (28) درجة مئوية في جازان، والرياض (14) درجة، والمدينة (20)، وجدة (22)، والدمام (19) درجة.