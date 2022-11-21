تحالف دولي بقيادة فريق بحثي سعودي من جامعة طيبة يكتشف متلازمتين عصبيتين وراثيتين

وأكد "المنتشري" أن هذه الدراسة، ونتيجة للتعرف على الجينين والطفرات المسببة للمتلازمتين؛ ستساعد -بإذن الله- في تشخيص الكثير من هذه الحالات النادرة حول العالم والتي لم تُشَخَّص من قبل بسبب عدم معرفة السبب الجيني لها، وكذلك ستساعد نتائج هذه الدراسة في إرشاد الأسر المصابة بكيفية تجنب تكرار إنجاب أطفال مصابين في المستقبل من خلال الحلول الطبية المتاحة؛ كتجنب الزواج من الشريك الحامل لطفرة مشابهة أو أخرى في نفس الجين أو الحمل عن طريق أطفال الأنابيب بعد اختيار الأجنة غير المصابة جينيا، أو الفحص خلال الأشهر الأولى من الحمل.