"نوير العنزي": "الخواطر" عادت مؤخرًا إلى الصورة لأهواء نفسية.. وللكتابة الإبداعية أدواتها

وأضافت: "القارئ يحتاج لقراءة تأملات، فهل هذه التأملات تحتاج عشرة أسطر؟ هناك مؤلف يؤلف لأجل التأليف وآخر يؤلف لأجل الفائدة؛ فما مصير القارئ أمام هذا الزخم الهائل من المؤلفات؟ مع العولمة أصبح الكاتب ينتظر شيئًا لمجرد ومضة وفي نفس الوقت يريد أن يستفيد، ومواقع التواصل لعبت هذا الدور بمهارة عالية فلم يعد هناك كتاب يُقتنى إلا ما ندر؛ حتى في معارض الكتاب غالبًا يبحث الزائر عن الكتيبات أو رواية مشهورة أخذ تصورًا عنها".