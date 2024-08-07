"العصيمي": زيادة نشاط الأمطار الصيفية والرياح الموسمية على مرتفعات مكة والمدينة

وأوضح، أن ذلك يعد من أهم الأسباب -بمشيئة الله- في جذب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية أكثر إلى الشمال، وزيادة نشاط الأمطار الصيفية على المرتفعات، وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما حدث الأيام القليلة الماضية.