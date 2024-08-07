"العصيمي": زيادة نشاط الأمطار الصيفية والرياح الموسمية على مرتفعات مكة والمدينة

توقّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي؛ بدء منخفض البحر الأحمر في التكوُّن تدريجياً بسبب الفوارق الحرارية، والذي يؤدي إلى زيادة نشاط الأمطار الصيفية على المرتفعات وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما حدث الأيام القليلة الماضية.
تفصيلاً، قال "العصيمي"؛ عبر حسابه على منصة "إكس": في مثل هذه الفترة المتقدمة من فصل الصيف، ونتيجة اكتساب البحر الأحمر درجات حرارة عالية بسبب الصيف الطويل، يبدأ منخفض البحر الأحمر في التكوُّن تدريجياً بسبب الفوارق الحرارية وتفوق مياه البحر الأحمر الساخنة على اليابس الأقل حرارة.
وأوضح، أن ذلك يعد من أهم الأسباب -بمشيئة الله- في جذب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية أكثر إلى الشمال، وزيادة نشاط الأمطار الصيفية على المرتفعات، وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما حدث الأيام القليلة الماضية.
وأضاف: يُتوقع استمرارها على فترات الأيام المقبلة، كما يحدث غالباً في أغسطس وسبتمبر، منخفض البحر الأحمر يظهر بوضوح في الخرائط خلال ساعات الليل وخلال النهار؛ يندمج تأثيره مع امتداد منخفض الهند الموسمي.