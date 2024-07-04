بشاشة لا تأبه بحرارة وكثبان.. "العبدلي على ظهر دباب".. قطار معرفة يمحو الأمية

في الوقت الذي تستقبل فيه ثانوية الأمير سلطان بمركز ناوان في محافظة المخواة عشرات الدارسين الذين يفدون إليها بسياراتهم المكيفة أو عبر سيارات النقل، يخوض هاشم العبدلي تجربة مختلفة للوصول لمقر الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بناوان والذي يمر عبر طريق صحراوي غير مأهول وفي أجواء حارة في بحر الأربعين درجة مئوية وفي موسم يشهد تحرك رمال الكثبان الرملية بكثافة.