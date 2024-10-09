مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يحدّ من هدر 16 مليون م2 من طبقات الأسفلت

ويعمل المركز ضمن إطار دوره في عملية التخطيط، وضمان امتثال أعمال التنفيذ وفق المخطط له، حيث قام بجمع أكثر 200 ألف مشروع حالي ومستقبلي وتحليلها ودمجها؛ مما مكّن المركز من إعادة توجيه أولويات تنفيذ إعادة السفلتة، بما يضمن عدم ازدواجيتها مع مشاريع مخطط تنفيذها خلال 5 أعوام قادمة؛ الأمر الذي أسهم في تجنّب هدر أكثر من 16 مليون م2 من طبقات الأسفلت بمنهجية موحّدة ترتكز على الاستدامة، وضمان السلامة المرورية.