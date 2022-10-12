"توطين الوظائف" بنجران تقف على منافذ بيع المنتجات الزراعية وتخالف 7 منشآت

وأكّدت اللجنة أن الجولات شملت 59 منشأة تجارية تعمل في أنشطة بيع المنتجات الزراعية، وبلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 46 موظفاً، منهم 3 موظفات سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 69 وافداً من مختلف الجنسيات، وإنذار 7 منشآت، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تمّت زيارتها 40%.