الباحة.. تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية استعدادًا لرمضان

كثّفت أمانة منطقة الباحة جولاتها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية والتجارية، ضمن استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الأمانة أن الجولات خلال شهر فبراير شملت 3240 زيارة، جرى خلالها تحرير 195 مخالفة، ومصادرة وإتلاف 3055 كجم، وإغلاق 188 محلًّا؛ مشيرة إلى أن الحملات والجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات التفتيشية المستمرة التي تنفذها الأمانة، على جميع المنشآت الغذائية، ومراكز التسوق، ومنافذ البيع.
وتركزت الجولات على محلات بيع المواد الغذائية؛ بهدف التأكد من جاهزية واستعداد هذه المنشآت لشهر رمضان المبارك، وسلامة وصحة ما يُعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين، وطريقة حفظها ونقلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على شهادات صحية سارية المفعول، والتي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.
وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع مخالفي أنظمة واشتراطات البلدية، خصوصًا فيما يخص سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من خلال مركز البلاغات 940.