الباحة.. تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية استعدادًا لرمضان

وأوضحت الأمانة أن الجولات خلال شهر فبراير شملت 3240 زيارة، جرى خلالها تحرير 195 مخالفة، ومصادرة وإتلاف 3055 كجم، وإغلاق 188 محلًّا؛ مشيرة إلى أن الحملات والجولات الرقابية تأتي ضمن الجولات التفتيشية المستمرة التي تنفذها الأمانة، على جميع المنشآت الغذائية، ومراكز التسوق، ومنافذ البيع.