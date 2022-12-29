"التعاون الإسلامي" تدعو لحشد موقف إسلامي ضد قرار طالبان بمنع تعليم الفتيات

وأوضح الأمين العام في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجمع لسنة 2022، الذي عقد اليوم بتقنية الاتصال المرئي، أن قرار حكومة طالبان بمنع الفتيات من الدراسة بما في ذلك التعليم الجامعي، وتسريح أعضاء هيئة التدريس الإناث من مناصبهن بدعوى تعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، يمثّل تحديّاً أمام مجمع الفقه، إضافة إلى قضايا الأقليات، وتصاعد مشاعر العِداء للمسلمين في الدول الغربية، وغيرها من القضايا الملحة.