شاهد.. انطلاق فعاليات ‏مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2023 بجازان

أطلق الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مساء أمس، فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية للعام الحالي ٢٠٢٣، بحديقة الملك فهد في جادة صبيا.
وفور وصول أمير المنطقة لمقر المهرجان، تَجَول ونائبه والحضور في خيمة المانجو، مطّلعين على مشاركة ٥٣ مزارعًا يقدمون أطيب أنواع المانجو والفواكه الاستوائية الأخرى التي تشتهر المنطقة بزراعتها من الباباي والموز والتين والجوافة وغيرها، إلى جانب مشاركة الإدارات الحكومية التي تُعَرف المزارعين والزوار ببرامج الدعم والخدمات المقدمة لتنمية الزراعة واستدامتها بالمنطقة.
واستمع أمير جازان -خلال الجولة- إلى شرح من محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، عن المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع بلدية صبيا، ويهدف إلى استثمار إمكانات منطقة جازان الزراعية، ودعم المزارعين وتحفيزهم لمزيد من المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي حققت نجاحات في زراعتها بالمنطقة.
واطلع أمير جازان على مشاركة هيئة تطوير المناطق الجبلية وغرفة جازان وتعليم صبيا وجمعية الفل والنباتات العطرية، ومشاركة ركن الشؤون الصحية بمنطقة جازان والأسر المنتجة وعدد من الجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي.
وزار أمير المنطقة ونائبه حاضنات رواد الأعمال التي أطلقتها بلدية محافظة صبيا بالتزامن مع المهرجان بجادة صبيا؛ مطّلعين على أهداف الحاضنات لخدمة أصحاب الحرف المتنوعة، وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات؛ حيث تضم 4 حاضنات رئيسة تشمل 71 منفذًا من منافذ البيع.
حضر إطلاقَ الفعاليات رئيسُ جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير عام البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد آل عطيف، وأمين المنطقة المهندس يحيى بن جابر الغزواني وعدد من المسؤولين.