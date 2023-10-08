تشكيليون يُبدعون بالرسم الحي أمام زوّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

وأضافت الشهري: "علاقتي بالصقور بدأت أخيراً، حيث إن اهتمامي الأكبر، في فترات سابقة، كان يرتكز على رسم الخيول، وكلاهما من الفنون التي تعتمد على إبراز ما تتمتع به هذه الكائنات من جمال وذكاء، ليكسب بها قلب وعقل الإنسان، لتنشأ بينهما علاقة وطيدة امتدت على مر العصور".