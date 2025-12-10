الفلكي "الثقفي": بدء زراعة القمح والشعير في الطائف والمناطق الباردة

أكد الفلكي محمد بن رده الثقفي، خبير "مزولة الطائف الفلكية"، أن هذه الأيام تُعد بداية موسم زراعة القمح والشعير في محافظة الطائف وبقية المناطق ذات الأجواء الباردة في المملكة.
وأوضح "الثقفي" أن المناطق الجنوبية والغربية والشمالية من المملكة بدأت موسمها الزراعي لهذا العام، وذلك لتوافق درجات الحرارة الشتوية فيها، والتي تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية، مع الظروف المثالية لزراعة هذه المحاصيل.
وبيّن أن زراعة القمح والشعير، وفق آلية "المزولة" للتقويم الزراعي، تتم خلال نجم الجوزاء – والذي يتبقى على نهايته 3 أيام – إضافة إلى نجم الذراع، ونجم النثرة، والطرف، والجبهة، والذي يُعد آخر موعد للزراعة.
وأشار إلى أن هذه الفترة تُعرف فلكيًا بـ"فصل الشتاء"، ويُطلق عليها المزارعون القدماء اسم "الربيع الزراعي"، نظرًا لملاءمة أجوائها الباردة للزراعة.
وذكر "الثقفي" أن زراعة القمح والشعير تتطلب تربة طينية جيدة التصريف، ودرجات حرارة مناسبة بين 15 و25 درجة مئوية، بالإضافة إلى الري المنتظم خاصة في مراحل النمو، مؤكدًا أن لهذه الزراعة فوائد اقتصادية مهمة، منها زيادة الإنتاج المحلي من الحبوب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني.
واختتم بالتأكيد على ضرورة اتباع المزارعين للإرشادات الفنية والضوابط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لضمان نجاح الموسم الزراعي الحالي.