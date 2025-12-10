الفلكي "الثقفي": بدء زراعة القمح والشعير في الطائف والمناطق الباردة

وذكر "الثقفي" أن زراعة القمح والشعير تتطلب تربة طينية جيدة التصريف، ودرجات حرارة مناسبة بين 15 و25 درجة مئوية، بالإضافة إلى الري المنتظم خاصة في مراحل النمو، مؤكدًا أن لهذه الزراعة فوائد اقتصادية مهمة، منها زيادة الإنتاج المحلي من الحبوب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني.