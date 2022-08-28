أكثر من 230 ألف متدرب ومتدربة يعودون لمنشآت التدريب المهني والتقني

يعود أكثر من (230) ألف متدرب ومتدربة في كافة منشآت التدريب التقني والمهني، في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الصناعية والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، لبداية الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444، في أكثر من (260) منشأة تدريبية ومعهد شراكات موزعة في مناطق المملكة.
وأوضح محافظ التدريب المهني والتقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المؤسسة عَمِلت منذ وقت مبكر على استكمال استعداداتها لاستقبال المتدربين والمتدربات، وتطوير كل الأنظمة الإلكترونية، وتجهيزات الورش التدريبية، واستكمال خططها وبرامجها وجداولها، وتهيئة الميدان التدريبي؛ بما يتناسب مع التحول لنظام الثلاث فصول.
وأضاف "الفهيد" أن المنشآت التدريبية تستقبل هذا الأسبوع -بعد رفع الطاقة الاستيعابية- المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي والبالغ عددهم (أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة)، ببرامج التهيئة التي يتعرفون من خلالها على أساليب التدريب والأنظمة واللوائح، وتزويدهم بالنسخ الإلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.
ولفت إلى أنه، بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة رعاها الله، توسعت المؤسسة في افتتاح كليات ومعاهد صناعية، وشراكات استراتيجية نوعية بتخصصات تتواكب مع المرحلة التنموية بالمملكة.
جدير بالذكر أن عدد الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بلغ 235 منشأة تدريبية، وتوسعت المؤسسة في شراكاتها الاستراتيجية إلى 45 شراكة استراتيجية، كما تم إطلاق وتطوير العديد من التخصصات النوعية للجنسين بالشراكة مع قطاع الأعمال لتتوافق مع احتياجات سوق العمل.