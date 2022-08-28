أكثر من 230 ألف متدرب ومتدربة يعودون لمنشآت التدريب المهني والتقني

وأضاف "الفهيد" أن المنشآت التدريبية تستقبل هذا الأسبوع -بعد رفع الطاقة الاستيعابية- المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي والبالغ عددهم (أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة)، ببرامج التهيئة التي يتعرفون من خلالها على أساليب التدريب والأنظمة واللوائح، وتزويدهم بالنسخ الإلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.