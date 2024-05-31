قبل المواجهات المرتقبة غدًا السبت.. ملاكمو نزال "VS55" يعقدون المؤتمر الصحفي

وفي تصريح له حول نزال ملاكمة مالك الزناد مع الروسي ديتمري بيفول، قال فرنك وارن: "لدينا هنا ملاكمان لم يُهزما من قبل، كما تعلمون، خسرنا نزالًا رائعًا (خسارة فيوري أمام أوزيك)، ولكن أعتقد أننا حصلنا الآن على نزال رائع آخر. لدينا مالك الزناد، رجل متعطش للنصر، معتاد على الملاكمة خارج أرضه، حيث ذهب إلى أستراليا وهزم جيرارد باملون بأسلوب رائع، وهو يواجه ديميتري بيفول، الذي أعتبره واحدًا من أفضل الملاكمين، برصيد 22 انتصار بدون هزيمة، كلاهما سجلاتهما مثالية، ولكن من الواضح أن أحدهما سيخسر هذا النزال. إنها فرصة رائعة، وكثيرًا ما رأيت بدلاء في اللحظة الأخيرة يأتون ويغتنمون الفرصة ويحققون اللقب".