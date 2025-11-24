البرهان: مبادرة ولي العهد ترسم طريق السلام في السودان وتكشف حقيقة الأوضاع للعالم

وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع الرئيس الأميركي أسهم في إيضاح الصورة الحقيقية للأوضاع في السودان، وأبرز حجم التحديات الإنسانية والأمنية التي يمر بها الشعب السوداني، مؤكدًا أن هذا الطرح كان له أثر واضح في دفع الجهود الدولية نحو قراءة أكثر واقعية للمشهد السوداني.