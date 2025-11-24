البرهان: مبادرة ولي العهد ترسم طريق السلام في السودان وتكشف حقيقة الأوضاع للعالم

ثمّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المبادرة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق السلام في السودان، مؤكدًا أن الدور السعودي يمثّل بارقة أمل لبلاده في ظل الأزمة الراهنة.
وقال البرهان إن السودانيين الذين اكتووا بنيران الحرب ينظرون بعين الرضا والتقدير لجهود ولي العهد، مشيرًا إلى أن المساعي التي تبذلها المملكة تعكس موقفًا ثابتًا تجاه دعم الأمن والاستقرار في السودان، وتعزيز الحلول السياسية التي تُنهي معاناة المدنيين.
وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع الرئيس الأميركي أسهم في إيضاح الصورة الحقيقية للأوضاع في السودان، وأبرز حجم التحديات الإنسانية والأمنية التي يمر بها الشعب السوداني، مؤكدًا أن هذا الطرح كان له أثر واضح في دفع الجهود الدولية نحو قراءة أكثر واقعية للمشهد السوداني.
وختم البرهان تصريحه بالتأكيد على أن المبادرة السعودية تُعد من أهم المساعي المطروحة دوليًا لتهيئة بيئة تدفع باتجاه وقف القتال وفتح مسارات للحوار السياسي، معربًا عن شكره وتقديره لقيادة المملكة على ما تبذله من جهود متواصلة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان.