"الحربي" لـ"سبق": بقيادة "ولي العهد".. لا بديل إلا حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال إن سمو ولي العهد في اجتماع "بريكس" أكد أن على جميع الدول وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل؛ مشيرًا إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تستمر بالتفاقم يومًا بعد يوم، ويجب وضع حلول حاسمة لها؛ حيث ثمّن الدور والجهد الذي تقوم به مجموعة "بريكس" لمساعدة الشعب الفلسطيني.