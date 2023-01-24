الحربي: مزادات "إنفاذ" منذ إنشائه تجاوزت الـ 700 وهدفنا أن تكون جميعها "إلكترونية"

وذكر الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية، أن من أهم مستهدفات المركز هو سرعة استيفاء الحقوق، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال دعمه عن طريق أتعاب التصفية التي يتم إعطاؤها للقطاع، وهي إحدى الممكنات التي يقوم بها المركز دعمًا للقطاع الخاص.