اضطرابات جوية وأمطار رعدية.. هنا قراءة لـ"أحوال الطقس في 48 ساعة"

تشير آخر خرائط التنبؤات الحاسوبية، إلى توقعات بتعرض العديد من مناطق المملكة خلال الأيام القادمة لتقلبات جوية جراء نشوء أحوال جوية غير مستقرة مرفقة بفرص للأمطار الرعدية.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية على أجزاء عدة من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، بالإضافة لبعض مرتفعات المدينة المنورة؛ وذلك مع ساعات ما بعد ظهر يوم الأحد، وتترافق بهطول زخات من الأمطار تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا، ونشاط في الرياح السطحية، ويُتوقع بإذن الله أن تمتد السحب الماطرة لأجزاء متفرقة من حائل والقصيم وشرق الحدود الشمالية.
أما يوم الاثنين، ومع اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا من شمال المملكة وبالتزامن مع تدفق كميات من الرطوبة المدارية في طبقات الجو المختلفة؛ فيُتوقع أن يتزايد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على حائل وشرق الحدود الشمالية (محافظة رفحاء)، بالإضافة لأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم وبخاصة الأجزاء الشمالية من المنطقتين، وجنوب منطقتي الجوف وتبوك، وتترافق بهطول أمطار تكون متوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا.
ويُتوقع -وفق موقع "طقس العرب"- أن يتزايد النشاط تدريجيًّا في المملكة السعودية خلال الأسابيع القادمة لتشمل الأمطار أجزاء واسعة منها.