اضطرابات جوية وأمطار رعدية.. هنا قراءة لـ"أحوال الطقس في 48 ساعة"

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية على أجزاء عدة من مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، بالإضافة لبعض مرتفعات المدينة المنورة؛ وذلك مع ساعات ما بعد ظهر يوم الأحد، وتترافق بهطول زخات من الأمطار تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا، ونشاط في الرياح السطحية، ويُتوقع بإذن الله أن تمتد السحب الماطرة لأجزاء متفرقة من حائل والقصيم وشرق الحدود الشمالية.