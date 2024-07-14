للرجال والنساء.. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة

قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة بتقديم خدماتها، اليوم، للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها، اليوم، للرجال والنساء في مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها لمدة يومين، وللرجال في مركز بني عمرو لمدة يوم واحد.
وفي منطقة القصيم، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها، اليوم، للنساء في مركز الفوارة لمدة أسبوع، وفي مهرجان صيف عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض الخدمة، اليوم، للرجال والنساء في مقر هيئة تطوير بوابة الدرعية لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدّمه من تسهيلاتٍ لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.