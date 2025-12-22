تكريم "عبدالله العضياني" بعد مسيرة تعليمية امتدت 37 عامًا في مدارس ظلم

كرّم معلمو مدارس مدينة ظلم الأستاذ عبدالله غزاي العضياني، بمناسبة تقاعده بعد 37 عامًا من العطاء في الميدان التعليمي، قضاها في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمدارس ظلم.
وجاء هذا التكريم تقديرًا لمسيرته التعليمية الحافلة، وما قدّمه خلال سنوات عمله من جهود تربوية وتعليمية أسهمت في تعليم أجيال متعاقبة، وترسيخ القيم التعليمية والتربوية في نفوس طلابه.
وعبّر زملاؤه المعلمون عن اعتزازهم بزمالته، مشيدين بإخلاصه وانضباطه وحسن تعامله، مؤكدين أن بصمته ستبقى حاضرة في ذاكرة المدرسة والمجتمع التعليمي في ظلم.
من جانبه، قدّم الأستاذ عبدالله العضياني شكره وتقديره لزملائه على هذه المبادرة، سائلًا الله التوفيق للجميع، ومؤكدًا أن خدمة التعليم كانت ولا تزال مصدر فخر واعتزاز له.