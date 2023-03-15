"الدوسري" رأس وفد السعودية.. اختتام أعمال المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب

وأشار إلى أن اللجنة ثمَّنت الوثيقة في أفق أحكام التعامل مع هذه الشركات على غرار تجارب بعض التجمعات الإقليمية المماثلة، كما استشعرت في نطاق النقاش حول جدوى إدراج الإعلام التربوي في المقررات التعليمية الحاجة الماسة لمزيد من الجهد الجماعي والمبادرات الهادفة لتكريس الممارسات الرقمية الآمنة، واحتواء الترويج للأخبار الزائفة، والتصدي للأعمال الإلكترونية غير القانونية من قبيل التشهير بالأشخاص والمؤسسات، ونشر الشائعات، والتعرض للمعتقدات، أو التحريض على الطائفية، وإثارة النزعات العرقية.