"الأسعار واحتكار وكلاء السيارات وخروج المنشآت الصغيرة من السوق".. "الشورى" يسأل و"القصبي" يجيب

وتلقّى وزير التجارة تساؤلًا آخر من الاستفسارات الواردة من المواطنين يختص بما يواجه كثيرًا من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى، وأوضح أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلالها كتطبيق بلاغ تجاري، والرقم الموحد 1900، مشيرًا إلى أن الوزارة استقبلت أكثر من 860 ألف بلاغ العام الماضي، وتمت معالجتها.