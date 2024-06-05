"الأسعار واحتكار وكلاء السيارات وخروج المنشآت الصغيرة من السوق".. "الشورى" يسأل و"القصبي" يجيب

أجاب وزير التجارة ماجد القصبي عن عدد من الأسئلة التي طُرِحَت عليه أثناء حضوره جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة.
وردّ وزير التجارة على سؤال للجنة التجارة والاستثمار قدمته عضو المجلس رئيس اللجنة أ. حنان السماري حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة.
وقال "القصبي": وزارة التجارة لديها برنامج إلكتروني لرصد الأسعار الأساسية يتم تحديثه يوميًا، والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بالربط الإلكتروني مع المستوردين بحيث لا يتم استغلال المخزون، والارتفاع في الأسعار له مسببات؛ منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.
وتلقّى وزير التجارة تساؤلًا آخر من الاستفسارات الواردة من المواطنين يختص بما يواجه كثيرًا من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى، وأوضح أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلالها كتطبيق بلاغ تجاري، والرقم الموحد 1900، مشيرًا إلى أن الوزارة استقبلت أكثر من 860 ألف بلاغ العام الماضي، وتمت معالجتها.
وفي معرض إجابته عن تساؤل بخصوص خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، قال الدكتور ماجد القصبي: الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في بعض القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.
وأردف: الخروج من السوق إذا لم يكن ظاهرة فلا داعي للخوف، ولكن واضح من الأرقام أن هذا الأمر غير موجود، ويتم رصد كل المنشآت التي تدخل والتي تخرج ونقوم بمتابعتها.
وتعليقًا على تساؤل بشأن وجود احتكار في وكالات السيارات، أشار وزير التجارة إلى أن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار، وتراقب الوزارة هذا القطاع، وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وإصدار عقوبات بشأنها، لافتًا إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداء من العام القادم 2025.
وعن خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري قال "القصبي": هناك عمل تكاملي مع 13 جهة حكومية ممثلة في اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة التستر التجاري، وتم إصدار لائحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتم تطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.
يشار إلى أن وزير التجارة وخلال وجوده في مجلس الشورى قد أعرب عن خالص الشكر لرئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الكرام، على الدعوة الكريمة لحضور الجلسة العادية الثامنة والثلاثين.
وقال "القصبي" خلال الجلسة: أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة.
وأضاف: حضور جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.