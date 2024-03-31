"منشآت" يقدّم برنامجَي استشارات وإرشاد في 14 قطاع أعمال بالمدينة المنوّرة

ويشمل برنامج الاستشارات مجالات عمليات التشغيل، والابتكار، والاستشارات القانونية، ودراسة الجدوى، والمبيعات والتسويق، والتخطيط والإستراتيجية، والإقراض والتمويل، فيما يشمل برنامج الإرشاد مجالات خدمات المطاعم والمقاهي، والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والصالونات النسائية والتجميل، والجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والدعم والتشغيل، ومسرّعات حاضنات الأعمال والمساحات المشتركة، وتقنية المعلومات.