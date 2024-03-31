"منشآت" يقدّم برنامجَي استشارات وإرشاد في 14 قطاع أعمال بالمدينة المنوّرة
ينفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنوّرة، خلال الفترة من 31 مارس حتى 4 أبريل المقبل، برنامجَيْن لتقديم خدمات استشارات الإرشاد في 14 قطاع أعمال بالمنطقة؛ لخدمة المستفيدين من رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويشمل برنامج الاستشارات مجالات عمليات التشغيل، والابتكار، والاستشارات القانونية، ودراسة الجدوى، والمبيعات والتسويق، والتخطيط والإستراتيجية، والإقراض والتمويل، فيما يشمل برنامج الإرشاد مجالات خدمات المطاعم والمقاهي، والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والصالونات النسائية والتجميل، والجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والدعم والتشغيل، ومسرّعات حاضنات الأعمال والمساحات المشتركة، وتقنية المعلومات.
ودعا المركز، المهتمين، إلى الدخول على الموقع الإلكتروني: monshaat.gov.sa للتسجيل والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين في مناطق المملكة كافة.