الطائرة الإغاثية السعودية الـ66 تصل العريش تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس الأول، الطائرة الإغاثية السعودية الـ66 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، تحمل على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.