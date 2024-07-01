"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ونجران وعسير وجازان والباحة والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والكامل وخليص وأضم والطائف وميسان والعرضيات. وتشهد المنطقة أتربة مثارة على القنفذة والليث والمظيلف والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة وعوالق ترابية مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد المنطقة أتربة مثارة على أبو عرش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأتربة مثارة على الدرب وبيش والبرك والقحمة، ورياحًا شديدة على جازان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الثلاثاء.
فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأفلاج والخرج والسليل حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء.