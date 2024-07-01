"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد المنطقة أتربة مثارة على أبو عرش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأتربة مثارة على الدرب وبيش والبرك والقحمة، ورياحًا شديدة على جازان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.